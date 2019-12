Neujahrs-Konzert

Langenhagen (ok). Neujahr-Konzert mit den Langenhagener Symphonikern.Termin ist am Sonnabend, 18. Januar, um 16 Uhr in der Emmaus-Kirche. Das Hausorchester des Prinzen von Hannover spielt mit allen Solisten Werke von Bach, Händel, Mozart, Wagner, Strauß und Lehar. Die musikalische Leitung haben Ernst Müller und Harald Sandmann, die Moderation übernimmt Detlef Leonenko. Schirmherr ist Seine Königliche Hoheit Prinz von Hannover. Der Eintritt ist frei.