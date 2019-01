Neujahrsbegrüßung und Jahresversammlung

Langenhagen. Ganz herzlich lädt die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen ihre Mitglieder und alle Gäste zum ersten Stammtisch des Jahres ein. Nach der Begrüßung der neuen Mitglieder beginnt die Jahresversammlung zunächst mit einer Rückschau und geht dann weiter mit den alle zwei Jahre fälligen Wahlen für Sprecher, Stellvertreter, Besitzer, Kassenwart und Kassenprüfer (alls m/w/d): Interessierte können sich vorab unter Telefon (01 51) 24 07 99 75 informieren. Anschließend können in der Planung für 2019 Vorschläge rund ums Rad für Touren, Stammtische, Schulungen, Verkehrspolitik, Mitgliederbetreung und Feste eingebracht werden: Auch sind natürlich neue Ideen erwünscht. Dieses Treffen findet am Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr statt, erstmals im „Das Leibniz“ beim SCL, Leibnizstraße 56 in Langenhagen. Der Eintritt ist für alle Fahrradinteressierten frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.