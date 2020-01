Neujahrsempfang der Grünen

Langenhagen. Am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr laden die Langenhagener Grünen in das Foyer des Daunstärs Langenhagen, Konrad-Adenauer-Str. 15 D, zu ihrem Neujahrsempfang ein. Der grüne Landtagsabgeordnete Detlev Schulz-Hendel wird über Chancen und Möglichkeiten einer grünen Wirtschafts- und Verkehrspolitik – auch in Bezug auf Langenhagen – sprechen. Es gibt Getränke und einen kleinen Imbiss.