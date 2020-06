Neujahrskonzert

Langenhagen (ok). Großes Neujahrskonzert im Theater am Aegi am Donnerstag, 14. Januar, um 19 Uhr. Ernst Müller und Harald Sandmann präsentieren mit der "Niedersächsischen Blasmusik" das Benefiz-Konzert zu Gunsten der HAZ-Weihnachtshilfe. Die Schirmherrschaft hat der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil übernommen. Das Motto des Konzertes steht ganz in niedersächsischer Tradition: "Mit Schützenklang durchs Niedersachsenland". Karten sind ab 15 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) im Vorverkauf bei allen HAZ/NP-Geschäftsstellen. Laporte-Kartenshop sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich.