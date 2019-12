Neun statt acht

Langenhagen (ok). In der unserer vorigen Mittwochausgabe berichteten wir über unsere kreative Praktikantin Elisa Ramdedovic, die ein Talent für das Schreiben von Gedichten an den Tag gelegt hat. Kleine Korrektur: Elisa besucht zwar die IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße, geht aber in die neunte und nicht in die achte Klasse.