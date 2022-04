Neutral und vertraulich

Langenhagen. Kostenlose und unabhängige Pflegeberatung in Langenhagen: Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet am Dienstag, 10.Mai, eine Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus an der Konrad-Adenauer-Straße 15 D. Jeweils von 14 bis 16 Uhr geben Expertien neutral und vertraulich Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Pflege.