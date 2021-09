Neuwahl und Ehrungen

Engelbostel. Der DRK-Ortsverein Engelbostel veranstaltet am Freitag, 8. Oktober, seine Jahreshauptversammlung und lädt dazu alle seine Mitglieder ein. Sie beginnt um 15.30 Uhr im Saal des Gasthofs Tegtmeyer an der Resser Straße 1 in Engelbostel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neuwahl des Vorstandes und die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Eine Anmeldung ist erforderlich (Telefon 0511/78 27 32).

Es gelten für die Veranstaltung die 3G-Regeln .