Neuwahlen bei Tänzern

Langenhagen (ok). Neuwahlen stehen bei der Abteilung Tanzen im SC Langenhagen an. Die Abteilungsversammlung findet am Donnerstag, 15. November, ab 19 Uhr im Clubheim an der Leibnizstraße 56 statt. Anträge müssen schriftlich bis zum 6.November in der Geschäftsstelle an der Leibnistraße eingereicht werden.