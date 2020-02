Neuwahlen beim DRK

Godshorn. Auf der Mitgliederversammlung des DRK Godshorn, die am Sonnabend, 29. Februar, um 15 Uhr im Gemeindehaus der Kirche "Zum Guten Hirten" stattfindet, werden Jahresberichte verlesen und langjährige Mitglieder geehrt. Ein sehr wichtiger Punkt der Tagesordnung ist in diesem Jahr die Neuwahl des Gesamtvorstandes. Gesucht werden Mitglieder, die Zeit und Lust haben ein Vorstandsteam neu zu gründen und ehrenamtlich in Godshorn das gesellschaftliche Leben des DRK aufrecht zu erhalten und zu beleben.