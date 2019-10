Neuwahlen

Langenhagen. Am nächsten Dienstag, 8. Oktober, findet um 15 Uhr im Hotel Jägerhof in Langenhagen an der Walsroder Straße 251 die Mitgliederversammlung der Senioren-Union der CDU in Langenhagen statt. Eingeladen sind nur die Mitglieder der Senioren-Union, keine Gäste. Die Tagesordnung umfasst unter anderem die Berichte und Entlastung des amtierenden Vorstandes, die Ehrungen langjähriger Mitglieder, das Gedenken an verstorbene Mitglieder, die Verabschiedung ausscheidender Vorstandsmitglieder sowie die Wahlen für den neuen Vorstand.