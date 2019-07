Nicht beglichen

Langenhagen. Am Sonnabend wurde ein 25-jährigen Deutscher bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya durch die Bundespolizei ermittelt und festgenommen. Gegen den Betroffenen bestand ein aktueller Haftbefehl vom 9. Juli. Wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro oder ersatzweise 50-Tagen Freiheitsstrafe verurteilt, beglich er die offene Rechnung mit den Justizbehörden nicht und missachtete im weiteren Verlauf auch die ergangene Ladung zum Strafantritt der Haftstrafe. Durch sofortige Zahlung der ausstehenden Summe wurde die Weiterreise gestattet werden. Demnächst erwarten ihn weitere behördliche Forderungen über entstandene Justizkosten in Höhe von 77 Euro.