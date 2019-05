Radfahrer vom Silbersee fahren seit 20 Jahren regelmäßig

Langenhagen. Seit mehr als 20 Jahren fahren die Radfahrer vom Silbersee im Sommerhalbjahr regelmäßig ihre geführten Touren in der näheren Umgebung. Von den Gründern ist kaum noch jemand dabei, denn alle sind ja älter geworden. Fast alle sind älter als 70, und jedes Jahr erreichen immer mehr auch die 80. Fuhren die Radler früher ans Steinhuder Meer, nach Celle oder Lindwedel, sind es heute nur noch Fahrten nach Wülfel, zum "Haus am Wald" in Engensen/Lahberg oder Burgdorf. Am Sonnabend, 8. Juni, fährt Wolfram Methner mit der Gruppe nach Seelze ins Yachthafen-Restaurant "Hafenblick". Die Tour ist etwa 45 Kilometer lang. Gefahren wird auf weniger befahrenen schönen Wegen, Hauptstraßen werden gemieden. Nicht das Tempo, sondern der Weg ist das Ziel. Diese Zeilen sollen älteren Menschen Mut machen, einmal mitzufahren. Neue Mitfahrer sind herzlich willkommen!