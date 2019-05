Nicht die üblichen Bibeltage

Bibelwoche mit Pastor Olaf Latzel aus Bremen zu schwierigen Texten in der Bibel

Langenhagen. Tiefgehende Bibeltage gibt es vom 19. bis 22. Mai in der Elia-Kirchengemeinde in Langenhagen, jeweils von 19.30 bis circa 21 Uhr. Gottes Wort, schwierige Texte der Bibel aus dem Alten Testament stehen im Fokus. Anspruchsvolle Themen zum Nach- und Weiterdenken. Interessant besonders für Menschen, die sich schon einige Zeit mit dem Glauben an den Gott der Bibel, an Jesus Christus und an sein heiliges Wort beschäftigen. Pastor Olaf Latzel aus Bremen wird den Teilnehmern als Referent einiges mit auf den Weg geben. Jeder ist eingeladen bei diesen Bibeltagen dabei zu sein. Der Eintritt ist frei. Willkommen ist jeder, den das Thema interessiert. Auch dann, wenn nicht an allen Abenden teilgenommen werden kann. Mehr Informationen gibt es unter www.elia-kirchengemeinde.de.