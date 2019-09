Nicht geblinkt

Langenhagen. Eine 56-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 13.15 Uhr an der Freiligrathstraße mit ihrem E-Bike auf der Straße, als ein Fahrzeugführer eines weißen Kleintransporters, ohne zu blinken, plötzlich vom Fahrbahnrand losfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die E- Bike-Fahrerin stark ab und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich eine Schien- und Rippenprellung zu, am Fahrrad entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 200 Euro. Zum Kleintransporter kann nur noch angegeben werden, dass dieser eine rot-gelbe Aufschrift hatte.