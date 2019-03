Nicht versichert

Godshorn. Eine 15-jährige Schülerin führte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 10 Uhr eine Mofa im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Kielenkamp" in Godshorn, ohne dass dieses versichert oder mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet war. Weiterhin bemerkten die Polizeibeamten, dass die 15- Jährige während der Fahrt ihr Handy benutzte. Eine Weiterfahrt wurde ihr untersagt.