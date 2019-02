Nie mehr sprachlos im Urlaub

Mit Wochenend-Kurzsprachkursen fit werden

Langenhagen. Am 29. und 30. März finden im vhs-Treffpunkt, jeweils von 18.15 bis 20 Uhr und von 9 bis 16.30 Uhr Einführungskurse in die italienische, spanische und französische Sprache statt. Sie üben typische Reisesituationen (zum Beispiel Begrüßung, im Hotel und Restaurant, beim Einkauf, am Bahnhof oder Flughafen) und lernen dabei viel Wissenswertes über Land und Leute. Alle Veranstaltungen richten sich an Anfänger ohne Vorkenntnisse. Die jeweils zwölf Unterrichtsstunden umfassenden Kurse kosten 49,40 Euro (inklusive Materialkosten) beziehungsweise ermäßigt 30,80 Euro. Informationen erhalten Interessierte bei Bernd Blauert-Segna, Telefon (05 11) 73 07 97 08 oder blauert@vhs-langenhagen.de.