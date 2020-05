Niedergebrannt

Langenhagen (ok). Vandalen haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Sonnabend einen Müllcontainer unter einen Holzunterstand des Bolzplatzes in der Gutenbergstraße geschoben und ihn angezündet. Der Müllcontainer brannte komplett nieder; der Holzunterstand wurde beschädigt. Schaden: 500 Euro. Eine Zeugin hat Gelächter wahrgenommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.