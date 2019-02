NightWash im Theatersaal

Comedy vom Feinsten live auf der Bühne

Langenhagen. Das beste aus dem Comedy-Waschsalon geht auf Tour – und kommt auch wieder zur Mimuse.Eine unverwechselbare Mischung aus bekannten NightWash-Künstlern und aufstrebenden Newcomern steht am Sonnabend, 9. Februar, um 20 Uhr im Theatersaal Langenhagen auf der Bühne. Diesmal on stage: Roberto Capitoni – Dass seine Pubertäts-Testosteron-Tochter mittlerweile im schwierigsten Alter steckt und er dabei an seine eigene Jugend zurückdenkt, beflügelt nicht nur seine Mimik, sondern auch seine Fantasie. Wenn dann auch noch der erste Freund nach Hause kommt, läuten bei Roberto die Alarmglocken, denn „Italienerinnen küsst man nicht!". Und genau dann stellt sich die Frage: Warum schlafen Italiener nackt… aber manchmal auch in Socken? Darüber hinaus werden noch viele Geheimnisse gelüftet... sind Italiener wirklich die besten Liebhaber? Besteht da am Ende sogar ein Zusammenhang?Ill-Young Kim – Dies sind die Abenteuer des Illyoung Kim, der in Deutschland unterwegs ist, um neue Abgründe zu erforschen. Viele Lichtjahre entfernt vom Mutterplaneten Korea dringt Kim in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor auf der Bühne erlebt hat. Seit Anfang 2010 schreibt und spielt Illyoung Kim Stand-Up Comedy. Er schöpft aus haarsträubenden Erlebnissen, die er täglich als Deutscher mit asiatischem Aussehen macht. Dabei wird der waschechte Kölner mit dem nordkoreanischen Diktator verwechselt. Chaos bricht im China-Restaurant aus. Und Hunde hat Kim sowieso zum Fressen gern.Martina Schönherr – Ohne Mikro geht bei ihr gar nichts! Sie schnackt überall – morgens im Radio, abends auf der Bühne. Dort holt sie dann zum Ellerbecker Rundschlag aus: Freund, Familie, Nachbarn – alle müssen dran glauben. Martina Schönherr haut raus, was sie denkt – immer ehrlich und nie aufgesetzt. Echt norddeutsch eben.Thomas Spitzer – Thomas Spitzer ist der „krasseste Banger im Game“. Seine Zunge scharf wie ein Chippendale, sein Humor schwarz wie die zugehörige Fliege. Thomas Spitzer gewann so viele Sieger-Whiskeys bei Poetry Slams, dass er irgendwann ganz mit dem Trinken aufhören musste, um nicht mit 25 an einer Leberzirrhose zu krepieren. Zudem grindet er bei NightWash, Bastei Lübbe oder mit dem Goethe-Institut. Thomas ist NightWash-Talentaward-Gewinner 2016.Überschäumende Kritiken und ein begeistertes Publikum beweisen: NightWash Live – Stand-Up Comedy at its best.