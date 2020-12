Noch fünf Spiele

Langenhagen/Wedemark (ok). Ein straffes Programm: Fünf Spiele muss das Eishockey-Oberliga-Team der Hannover Scorpions in diesem Kalenderjahr noch bestreiten, bevor es 2021 nahtlos weitergeht. Zum Krefelder EV 81 geht es am Sonntag, 20. Dezember, um 17.15 Uhr, drei Tage später steht bereits das Auswärtsspiel bei den Hammer Eisbären an. Eröffnungsbully ist um 20 Uhr. In der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena treffen die Scorpions am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18.30 Uhr auf den Herforder EV. Zur EG Diez-Limburg geht es am 28. Dezember um 20 Uhr, ehe das Jahr 2020 auf dem Mellendorfer Eis mit dem Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle abgeschlossen wird. Beginn: 20 Uhr. Alle Spiele werden auf www.sprade.tv übertragen.