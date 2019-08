Noch Plätze frei

Langenhagen (ok). Wer hat Lust, am 20. August in den Vogelpark nach Walsrode (Kosten 33 Euro) oder am 26. August (Kosten 28 Euro) nach Bremerhaven zu fahren? Hannelore Rehberg hat noch ein paar Plätze frei und bitte Interessenten, sich unter der Telefonnummer (01522) 1 78 94 78 zu melden.