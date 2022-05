Mädchenturnen beim SC Langenhagen

Langenhagen. Nach zwei Jahren mit Online-Training, Training auf Abstand und gar keinem Training gibt es nun wieder Mädchenturnen beim SC Langenhagen wie vor Corona.Schon jetzt fangen die Turneirnnen an für die Neujahrsshow 2023, die dann hoffentlich wieder stattfinden darf, zu trainieren.Bei den Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren sind noch Plätze frei. Wer also Lust hat, sich das anzuschauen, ist gerne zum Probetraining eingeladen. Übungsstunde ist immer am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr in der großen Halle der Friedrich-Ebert-Schule. Für weitere Fragen steht Astrid Kolb unter (0179) 3 45 35 68 zur Verfügung.