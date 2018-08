Noch Plätze frei

Langenhagen (ok). Es sind noch Standplätze frei: Die Börse "Rund ums Kind" im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße läuft am Sonntag, 9. September, zwischen 14 und 16.30 Uhr. Dann wird auch eine Kinderbetreuung angeboten, es gibt eine Kaffeestube mit leckerem Kuchen und im Second-Hand-Shop kann gestöbert werden. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35.