Noch Restkarten an der Abendkasse

Langenhagen. Am Sonnabend, 12. Januar, läuft im Theatersaal an der Rathenaustraße Herbert Knebels Affentheater „Außer Rand und Band“. Beginn ist um 20 Uhr. Es sind noch wenige Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos auch auf www.mimuse.de.