Noch Resttickets

Langenhagen. Mimuse-Open-Air in Wiesenau: am Jugendtreff Wiesenau im Fuhrenkamp: Donnerstag, 8. Juli: Comedy meets Varieté mit Matthias Brodowy, Rosalie Held (Artistik) und Jens Ohle (Zauberei und Artistik); Freitag, 9. Juli: MUSEnow – die neue, junge MIMUSE mit Voice-of-Germany-Kandidat Leon Braje, Rad-Artistin Lea Schaepe und der Hannoveraner Band John Winston Berta; Sonnabend, 10. Juli: Swing & Comedy – unglaublich gut mit Juliano Rossi & Band und Heinz Gröning. Karten sind an der Abendkasse für zehn Euroerhältlich. Am Freitag, 9. Juli zur Premiere der MIMUSEnow ist ein Freigetränk im Ticketpreis enthalten.

Die Abendkasse öffnet um 19:00 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist 20 Uhr.

Solange die Inzidenz der Region Hannover unter 10 bleibt, ist kein negativer Test- oder Impfausweis erforderlich.Sollte die Veranstaltung wegen Schlechtwetters abgesagt oder abgebrochen werden, werden die Ticketkosten erstattet.