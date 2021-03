Nur eine Spur

Engelbostel. Die Langenhagener Straße sollten Verkehrsteilnehmer von Montag, 15. März, bis Freitag, 19. März, meiden. Grund sind Arbeiten auf einer Fahrspur der Brücke in Höhe der Flughafenstraße. Auf der nördlichen Fahrbahn wird eine Firma im Auftrag des Niedersächsischen Landesamts für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) Asphaltflächen erneuern, Gebrauchsspuren beseitigen und Sanierungsarbeiten am Brückenübergang durchführen. Dafür muss ein Großteil der Fahrbahn abgesperrt werden. Der Verkehr wird auf einer Spur an dem Baustellenbereich vorbeigeführt. In diesem wird die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt.