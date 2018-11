Nur in Badebekleidung

Erste Internationale Norddeutsche Eisschwimmmeisterschaft

Langenhagen. Das könnte kalt werden: Am Sonnabend, 8. uind Sonntag, 9. Dezember, findet im Silbersee jeweils ab 9.30 Uhr die erste Norddeutsche Eisschwimmmeisterschaft statt. Der Wettkampf endet am Sonnabend gegen 16.30 Uhr und am Sonntag gegen 14: Uhr. Bei diesem Wettkampf schwimmen die Aktiven nur mit Badebekleidung, die für Beckenwettkämpfe zugelassen ist. Wärmeschutzmaßnahmen sind verboten! Angemeldet haben sich bislang 65 Schwimmer aus vier Nationen. Die Teilnehmer schwimmen in Disziplinen von 50 bis 1.000 Metern. Die Wassertemperatur wird am Wettkampftag im einstelligen Bereich liegen. Bei dieser Veranstaltung werden auch warme Getränke, Kuchen und Bratwürste vom Grill für die Zuschauer angeboten. Der Wettkampf geht bei jedem Wetter über die Bühne.