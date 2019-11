Nur über Breslauer Straße erreichbar

Sperrung auf Grund eines Asphalteinbaus notwendig

Langenhagen. Der städtische Betriebshof kann von Dienstag bis Mittwoch, 12. und 13. November, einzig über die Breslauer Straße angefahren werden. Grund: Die Stadt Langenhagen erneuert die Asphaltdecke der Straße „An der Neuen Bult“ im Bereich des Betriebshofes und der Kläranlage. Die Straßenbaumaßnahme ist in zwei Abschnitte unterteilt; sie dauert vorbehaltlich der Witterung bis Sonnabend, 16. November.Der erste Bauabschnitt reicht vom „Wietzeblick“ bis zur Höhe der Hausnummer 100, der Adresse des städtischen Betriebshofes. Um in diesem Abschnitt den alten Asphalt abzufräsen und die neue Deckenschicht einzubauen, werden voraussichtlich zwei Tage benötigt. Der Straßenabschnitt wird deshalb von Dienstag bis Mittwoch, 12. und 13. November, für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich über den parallel zum Flussgraben verlaufenden Weg passieren.Für Kraftfahrzeuge wird eine Umleitung eingerichtet. Sie führt über die Theodor-Heuss-Straße, die Bothfelder Straße und die Breslauer Straße, welche für die Dauer der Arbeiten im ersten Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr freigegeben wird.Sobald die Baustelle in den zweiten Abschnitt, zwischen Einfahrt Betriebshof und Breslauer Straße wechselt, kann der Betriebshof wie gewohnt wieder über die Straße „An der Neuen Bult“ angefahren werden.