NVL plant

Langenhagen. Zu Beginn des Jahres, am Sonnabend, 22. Januar wird eine Veranstaltung unter dem Namen „give me Moor“ im Bissendorfer Moor stattfinden. Zusammen mit *JANUN, einem Netzwerk von Jugendgruppen im Natur- und Umweltschutz Niedersachsen, sollen die erfolgreichen Mooreinsätze der vergangenen Jahre zum Entkusseln des Moores fortgesetzt werden. Dabei werden Sträucher und Bäume entfernt, was einer Wiedervernässung des Moores dient. Helfende Hände sowohl von Jugendlichen, aber auch Erwachsenen sind dabei sehr willkommen, Gummistiefel und wetterfeste Kleidung sind absolut notwendig!

Treffpunkt ist am REWE-Parkplatz in Kaltenweide um 10.30 Uhr (Nähe S-Bahn-Bahnhof).

Anmeldungen sind erbeten an Leon Antonijevic unter E-Mail: leon-a2@web.de