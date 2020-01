NVL-Treffen

Langenhagen. Die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen (NVL) lädt zum nächsten Gruppentreffen ihrer Astronomie-Gruppe am Montag, 6. Januar, um 19.30 Uhr am Wasserturm im Eichenpark ein. Die nächsten Treffen sind am 3. Februar, 2. März, 6. April, 4. Mai und 8. Juni geplant.