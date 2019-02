Oase

Kaltenweide (ok). Der Kitazirkel kann an der Kananoher Straße in Kaltenweide mti seinenm integrativen Konzept für 18 Kinder starten. Für Dagmar Janik (SPD) eine "Oase des Wohlfühlens für Kinder". Nur Herbert Klever (AfD) enthielt sich.