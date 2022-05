Obstbaumschnitt

Godshorn (ok). Thema Obstbaumschnitt auf der Streuobstwiee in Godshorn an der Straße "Am Moore": Am Sonnabend, 14. Mai, um 11. Uhr übernimmt Geschäftsführer Andreas Dewald von der Firma Blattwerk eine Unterweisung.

Dewald wird an diesem Tag jeweils an einem Baum jeder Sorte Apfel-, Birn- und Kirschbaum den Baumschnitt erklären und demonstrieren.

Ralf Damerow, der Godshorner Imker, wird vor Ort sein, um Interessierten die Hobbyimkerei zu erklären. Treffpunkt am Eingang auf der ersten Streuobstwiese .

Interessierte sollten daran denken, dass es sich hier um eine nicht gemähte Wiese handelt. Festes Schuhwerk ist notwendig. Das Betreten der Wiesen erfolgt auf eigene Gefahr.