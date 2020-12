Ökumenisches Taizégebet

Langenhagen. Die Katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel lädt für Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr zu einem ökumenischen Taizégebet in die Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, ein. Alle Interessierten, die in diesen unruhigen Zeiten durch das gemeinsame Gebet und meditative Musik beim Schein vieler Kerzen eine friedvolle Stimmung und Ruhe suchen, sind herzlich willkommen. Da die Anzahl der Plätze in der Kirche coronabedingt begrenzt ist, wird eine vorherige telefonische Anmeldung im Pfarrbüro unter der Rufnummer (0511) 73 45 32 dringend empfohlen (Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Montag und Freitag 9 bis 12 Uhr; Donnerstag 15 bis 18 Uhr).