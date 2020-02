Offene FESH

Langenhagen (ok). Die FESH am Prinz-Albrecht-Ring in Hannover-Bothfeld lädt zu Tagen der offenen Tür ein. Die Grundschule stellt sich am Freitag, 28. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr vor, das Gymnasium am Sonnabend, 29. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr.