Offene Insel

Langenhagen (ok). Tag der offenen Insel: Die NAJU öffnet ihre Pforten für Besucher. Termin ist am Sonnabend, 25. August, ab 16 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Wietzepark. Auf dem Programm: eine Inselführung, Nisthilfen für Insekten und Vögel bauen, ab 20 Uhr findet eine Fledermauswanderung im Wietzepark statt.