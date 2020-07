Offene Nachmittage im Mehrgenerationenhaus

Langenhagen. Immer am Montag, 13., 20. und 27. Juli findet ein offener Nachmittag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt. Der offene Nachmittag kann zum gemeinsamen Spielen, Lesen, Kaffee trinken und Klönen mit anderen Gästen genutzt werden. Auch hier begegnen sich Menschen unterschiedlichen Alters, im Secondhand kann ebenfalls gestöbert werden und begleitet wird der Nachmittag von einer Gastgeberin. Wer Lust habt, im Mehrgenerationenhaus an der Konrad-Adenauer-Straße Zeit zu verbringen oder auch Zeit zu überbrücken, kann einfach vorbeikommen.

Infos dazu gibt es im MGH unter Telefon (05 11) 72 11 35 oder auf der Homepage.