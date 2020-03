Offene Probe beim Brinker Chor

Langenhagen. Lust auf gemeinsames Singen? Der Gemischte Chor Brink Langenhagen öffnet am Donnerstag, 19. März, die Türen seines Probenraums. Bei einer offenen Probe haben interessierte Sängerinnen und Sänger die Möglichkeit, den Chor kennenzulernen, dem Gesang zu lauschen oder direkt mitzusingen. Der Brinker Chor ist eine bunt gemischte Truppe aus Hobbysängerinnen und -sängern. Die Mitglieder verbindet die gemeinsame Leidenschaft für die Musik. Das Repertoire ist genauso vielseitig wie der Chor selbst: eine bunte Mischung aus Pop, Gospel, Klassik und traditionellen Stücken. Die Brinker freuen sich über Zuwachs in allen Stimmlagen. Wer sich selbst ein Bild von der Probenarbeit machen möchte, schaut einfach zur offenen Probe am 19. März 2020 um 19:30 Uhr in der Paula der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße 3, 30853 Langenhagen vorbei. Weitere Informationen gibt es unter www.gemischter-chor-brink-langenhagen.de.