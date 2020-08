Offene Tür bei Pfadfindern

Langenhagen (ok). Lange haben die Christichen Pfadfinder in ihrem neue Heim am Silbersee gewerkelt, jetzt wollen sie es endlich der Öffentlichkeit vorstellen. Für Sonntag, 6. September, laden sie zwischen 13 und 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ins "Haus am Silbersee" ein. Die Pfadfinder wollen ihre Arbeit unter anderem am Lagerfeuer vorstellen. Es wird gebastelt, gespielt und in die Natur gegangen, darüber hinaus können die Besucher auf einem Flohmarkt nach Herzenslust stöbern und leckere Kartoffelpuffer genießen. Das Gemeinschaftsgefühl steht bei den Pfadfindern im Mittelpunkt.