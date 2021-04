Offene Tür online

Langenhagen (ok). Schüler, Eltern und Lehrer waren kreativ und haben viele informative Beiträge produziert. Sie sind auf der Homepage der IGS Langenhagen in einem virtuellen Rundgang zusammengestellt worden. Darüber hinaus gibt es am Sonnabend, 8. Mai, zwischen 10 und 14 Uhr ein Tag der offenen Tür online. "Wir bieten Gespräche mit Lehrkräften zu verschiedenen Themen in Videokonferenzen an. Die Themen reichen von Berufs- und Studienorientierung über das Kurssystem in den Hauptfächern, Schulabschlüsse und Elternarbeit bis hin zur Profiloberstufe." Vornanmeldungen bitte über die Website der Schule.