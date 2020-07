Offene Universität

Langenhagen/Hannover (ok). Die Offene Universität bietet neue Kurse an, Abitur ist nicht Voraussetzung. Zum Wintersemester beginnt ein Vormittagskursus für Frauen ab 27. Oktober immer dienstags und donnerstags von 8.45 bis 12 Uhr sowie ein Abendkursus für Frauen ab 5. Oktober zwischen 18 und 20.45 Uhr sowie vier Sonnabende pro Semester. Näheres auf den Info-Veranstaltungen am 9. Juli um 10 Uhr und am 6. Juli um 18 Uhr.im Qube im Bildungswerk ver.di. Anmeldung bitte Britta Jahn unter b.jahn@zew.uni-hannover.de, Telefonn (0511) 762-1 91 08. Im September beginnt auch ein Abendkursus für Männer (corona-bedingt verschoben: dienstags, 18 bis 20.45 Uhr). Es gibt noch freie Plätze. Die nächste Info-Veranstaltung ist am 15. Juli um 18 Uhrt online.