Offener Nachmittag

Langenhagen. Am 3., 17. und 24. Juni findet jeden Montag ein Offener Nachmittag in der Zeit von 15 bis 18 hr statt. Der Offene Nachmittag kann zum Gemeinsamen Spielen, lesen, Kaffee trinken und Klönen mit anderen Gästen genutzt werden. Auch hier begegnen sich Menschen unterschiedlichen Alters, im second hand kann ebenfalls gestöbert werden.