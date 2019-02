Offener Nachmittag im MGH

Langenhagen. Jeden Montag findet ein offener Nachmitta im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d in der Zeit von 15 bis 18 Uhr mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten statt. Der offene Nachmittag kann zum Nähen und Handarbeiten oder auch zum gemeinsamen Spielen genutzt werden. Bei einer leckeren Tasse Kaffee kann aus dem Nähkästchen geplaudert werden. Im second hand kann ebenfalls gestöbert werden, begleitet wird der Nachmittag von einer Gastgeberin. Weitere Infos gibt es im MGH unter Telefon (05 11) 72 11 35 oder auf der homepage.