Offenes Bistro

Langenhagen. Freitags ab 17.30 findet in der Eliakirche Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 33 ein offenes Bistro für Teenager im Alter von zwölf bis 16 Jahren statt. Ein Ort, an dem Teens mit Freunden kommen können und neue Freunde finden. Es gibt die Möglichkeit zum Kickern, Tischtennis oder einfach zum Relaxen. Währenddessen besteht ein Angebot mit Leckereien wie Brezeln mit Butter, bunte Tüten oder diverse Getränke zu erwerben zum kleinen Preis. Am Ende gibt es jeweils einen Input über die Beziehung zu Jesus und was diese im Alltag bringen kann. Alle Teens sind herzlich eingeladen. Weitere Infos auf www.ec-langenhagen.de.