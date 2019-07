Offenes Singen

Langenhagen. Die Initiative Offene Gesellschaft Langenhagen lädt wieder herzlich ein zum gemeinsamen Singen mit Bernd Schneider am offenen Klavier am Marktplatz Langenhagen am Freitag, 2. August, von 17 bis 18 Uhr. Renate Siebler von der Offenen Gesellschaft Langenhagen möchte mit einigen gemeinsam gesungenen Liedern aus dem Liederbuch an das legendäre Woodstock-Festival erinnern, das im August vor 50 Jahren stattfand: Folk war der Soundtrack der Friedens- und Bürgerrechtsbewegung. Damals wie heute gilt: Musik und gemeinsames Singen verbindet! Die Initiative freut sich auf ein Wiedersehen und die Liederwünsche!