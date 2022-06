Offenes Singen

Langenhagen. Die Initiative Offene Gesellschaft Langenhagen lädt alle Sangesfreudigen herzlich ein zum gemeinsamen Singen am offenen Klavier für Freitag, 24. Juni, von 17 bis 18 Uhr,, wie immer musikalisch begleitet von Bernd Schneider, ein. Zu Beginn wird es eine kurze Vorstellung der aktuellen Respekt-Aktion geben, an der sich alle beteiligen können, denen das Thema Respekt im Umgang miteinander am Herzen liegt