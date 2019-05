Offenes Training

Fußballbegeisterte Mädchen in Godshorn gesucht

Godshorn (ok). Alle vier Mädchen des TSV Godshorn /A/B-, D1-, D2- und E-Juniorinnen) freuen sich über weitere Mitspielerinnen. Fußballbegeisterte Mädchen der Jahrgänge 2002 und jünger sind daher eingeladen, am Montag, 13. Mai, von 17.30 bis 19 Uhr an einem offenen Training der Teams auf der TSV-Sportanlage am Spielplatzweg in Godshorn teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Rückfragen bitte bei Björn Wieklenberg unter der Telefonnummer (0176) 63 02 03 00.