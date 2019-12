Ohne Fahrerlaubnis

Langenhagen. Bei einer Verkehrskontrolle trafen die Beamten des Polizeikommissariats Langenhagen einen 23-jährigen Beschuldigten am Sonnabend gegen 0.50 Uhr beim Führen eines VW Golf ohne die erforderliche Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr am Schaumanns Hof an. Die Fahrerlaubnis wurde ihm laut Verkehrsbehörde zuvor entzogen.