Ohne Fahrerlaubnis

Langenhagen (ok). Wieder einmal auf der Pferderennbahn: Eine 21-jährige Frau führte einen Chevrolet nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 16.25 Uhr im öffentlichen Verkehrsraum, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der 47-jährige Halter des Fahrzeuges duldete die Fahrt als Beifahrer. Genauso ein 20-jähriger Mann mit einem Nether.Car. Und auch in diesem Fall duldete der 24-jährige Halter des Fahrzeuges die Fahrt als Beifahrer.