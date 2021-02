Erster Online-Themenabend der Freiwilligenagentur

Langenhagen. Der erste Online-Themenabend der Freiwilligenagentur Langenhagen findet am Donnerstag, 4. März, um 17 Uhr statt. Alle interessierten Vereine, Verbände, ehrenamtlich Engagierte, Mitglieder und Gemeinschaften werden zu „Ohne Kosten und Aufwand den Stand gestalten – zum Beispiel für das Wochenende der Vereine“ eingeladen. Anmeldeschluss ist am Sonntag, 14. Februar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Maximal eine Person pro Verein/Organisation/Einrichtung. Anmeldungen bitte bevorzugt per E-Mail an: freiwilligenagentur@langenhagen.de oder alternativ telefonisch unter (0511) 7307 93 92. Teilnehmer: maximal 25 Teilnehmer, die Teilnahme ist kostenlos.Die Fragestellung: Wie wird die Attraktivität eines Ausstelungs- oder Werbestandes über den obligatorischen Werbekugelschreiber hinaus erhöht?Darüber referiert Wolfgang Nafroth, von nafroth.com pr+kommunikationsberatung,aus Oldenburg/Bad Zwischenahn. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich auch noch Wochen nach dem Seminar mit Fragen zu vorgestellten Ideen und eigenen Ideen zur Umsetzung an den Referenten zu wenden.