Ohne Licht

Langenhagen. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer fuhr nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 21 Uhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Gehweg der Hindenburgstraße in verkehrter Richtung. Die 32-jährige Fahrzeugführerin eines weißen Mercedes übersah den Fahrradfahrer beim Abbiegen und es kam zum Unfall. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Am dem Mercedes entstanden geringfügige Schäden in unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.