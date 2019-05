Ohne Planung?

Langenhagen (ok). Wird die neue Veranstaltungssporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße mitten ins Gelände gebaut, ohne an die Planung für den Neubau der IGS zu denken? Diese Bedenken äußerte Der Grünen-Fraktionschef Dirk Musfeldt in der jüngsten Ratssitzung am Montag. Außerdem werde die Fläche großräumig versiegelt. 75 Stellplätze seien zu wenig; Dirk Musfeld schlägt eine Parkpalette vor. Es liege kein Masterplan und kein schlüssiges Konzept vor. Was die Schulen angeht: Erst wird jetzt nach Auskunft des Stadtbaurates Carsten Hettwer an der IGS Süd gebaut; mit der IGS an der Konrad-Adenauer-Straße gehe es nach dem Start am Gymnasium los.